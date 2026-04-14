M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’na bağlı Taksim Metro İstasyonu içerisinde bulunan asansör bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Taksim Cumhuriyet Tüneli alt geçidi güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Metro İstanbul’dan Açıklama

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Tüneli çıkışında meydana gelen küçük çaplı yangın nedeniyle Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, istasyonun diğer giriş ve çıkışlarının yolcu kullanımına açık olduğu belirtilerek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Bölgede güvenlik ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.