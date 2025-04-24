Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Ancak CHP'nin sunduğu öğretmenlerle ilgili araştırma önergesi, yeterli katılım sağlanamadığı için ele alınamadı.

CHP Grubu, TBMM Başkanlığı'na “Atanmayan öğretmenlerin durumu ile proje okullarında yer değiştirme ve görevlendirme işlemlerinde hak ihlali yaşadığı iddia edilen öğretmenlerin sorunları” başlıklı bir araştırma önergesi sundu. Önerge, Genel Kurul gündemine alındı; ancak görüşmeler sırasında CHP tarafından yoklama talebinde bulunuldu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için oylama yaptı. Ancak yapılan oylamada ikinci kez yeterli çoğunluk sağlanamayınca Adan, birleşimi kapattı.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle CHP’nin öğretmenlerle ilgili önergesi görüşülemeden Genel Kurul ertelendi. TBMM, 29 Nisan Salı günü yeniden toplanacak. Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı