Doğru Yol Parti (DYP) 19 ve 20'nci dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner, yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Güner için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 50'nci hükümetin Başbakanı Tansu Çiller, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski meclis başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile milletvekilleri katıldı. Güner'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Güner'in hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Güner'in cenazesi, İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Cebesi Asri Mezarlığında defnedilecek.

Mehmet Sabri Güner, 1949 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Bölümü Yönetimi Bölümünden mezun olan Güner, özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. 19 ve 20'nci dönemde DYP'den parlamentoya giren Güner, evli ve 3 çocuk babasıydı. (DHA)