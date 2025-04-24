Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında kendi sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek olan Net Global Sivasspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın devamında 5’e 2 pas çalışması yaptıktan sonra dar alanda oyun oynadı ve son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını yarın yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadele, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, iki takım açısından da puan tablosundaki yerlerini korumak adına büyük önem taşıyor.