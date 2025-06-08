Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belek’te 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte tatil yaptığını duyurdu. Deniz kenarında ailesiyle birlikte çekilen kareleri paylaşan Muslera, otelin misafirperverliğine teşekkür ederek Türkiye’ye duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Uruguaylı kaleci, futbolculuk kariyerini Türkiye’de tamamlamasının ardından da Türkiye ile bağını koparmıyor.

Öte yandan, Galatasaray’ın bu sezonki başarılı isimlerinden biri olan Yunus Akgün de tatil için Belek’i tercih eden futbolcular arasında. Tatil yaptığı otelde taraftarlarla bol bol fotoğraf çektiren genç yıldız, ilgi odağı oldu.

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Belek, hem yerli hem yabancı turistlerin yanı sıra futbol dünyasının tanınmış isimlerini de ağırlamaya devam ediyor.