Şampiyon Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

Muslera ile 14 yılın ardından yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir isim ortaya atıldı.

PANZER KALECİ

Barcelona ile sezon sonu yollarını ayırması beklenen tecrübeli Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in ismi Galatasaray ile anılıyor.

11 yıldır Barcelona kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi sezon başında teknik direktör Hanse Flick tarafından yetersiz bulunmuş ve forma şansı bulamamıştı.

Jan Oblak, Andriy Lunin gibi isimlerin bulunduğu Galatasaray kaleci listesine Ter Stegen'de eklendi. 2028 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan kalecinin forma şansı bulmak için kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Bu sezon sadece 9 maçta görev alabilen Ter Stegen aynı zamanda Almanya Milli Takımının kaleciliğini yapıyor ve milli takımdaki yerini kaybetmemek için oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

NE YAPTI?

2014 yılından bu yana giydiği Barcelona forması ile toplam 422 maça çıktı. 1 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 6 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı ile ise 43 maçta forma giydi.