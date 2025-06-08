Mersin'de, Kurban Bayramı'nda hareketlilik, sadece kurban pazarlarında değil, kelle-paça ütücülerinde yaşanıyor.

Kentte, Kurban Bayramı hareketliliği, kurban pazarlarının yanı sıra kelle-paça ütücülerinde yaşanıyor. Silifke ilçesinde özellikle demirci ustaları, bayram sabahı kurbanlıklardan çıkan kelleleri ateşle üterek vatandaşa hizmette bulunuyor.

Ustalar, kelle paça başına 250 TL ücret alırken, günde 300'ün üzerinde bir miktarda kelle paça ütüyor.

Bu hizmetle bölge halkı da kelleyi evde temizlemekle uğraşmadan hazır halde alıyor.

Yıllardır bu işle uğraşan demirci ustası Ali Bektaş, "Kurban Bayramı’nın ilk sabahından itibaren işe koyuluruz. 4 gün boyunca aralıksız çalışırız, vatandaşların yoğun talep var" diye konuştu.