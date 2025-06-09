Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 8 yıl önce hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu Batman'da şehit edilen Aybüke Yalçın'ı unutmadı ve yaptığı paylaşım ile andı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

''Bugün aramızda olsaydı, nice çocuğun kalbine dokunacak, nice hayale can verecekti Aybüke öğretmen… Terör örgütü PKK’nın saldırısıyla aramızdan koparılalı 8 yıl oldu. Ne seni unuttuk, ne o gülen gözlerini, ne de bayrağına olan bağlılığını. Aybüke kızımızı rahmet ve minnetle anıyorum.'' açıklaması yer aldı.

Bugün aramızda olsaydı, nice çocuğun kalbine dokunacak, nice hayale can verecekti Aybüke öğretmen…



Terör örgütü PKK’nın saldırısıyla aramızdan koparılalı 8 yıl oldu.



Ne seni unuttuk, ne o gülen gözlerini, ne de bayrağına olan bağlılığını.

Aybüke kızımızı rahmet ve minnetle… pic.twitter.com/BlhcPnpqyi — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 9, 2025