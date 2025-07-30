Başkent’in simgelerinden Kuğulupark, sevimli bir misafiri daha ağırlamaya başladı. Yaralı halde bulunan minik bir ördek yavrusu, duyarlı bir vatandaş tarafından yetkililere ulaştırıldı. İlk müdahalesi yapılarak veteriner ekiplerine teslim edilen yavru ördek, kısa sürede tedavi altına alındı.

Yapılan kontroller ve bakım sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuşan ördek yavrusu, Kuğulupark’a yerleştirildi. Parkta bulunan diğer ördek ve kuğularla kısa sürede uyum sağlayan yavru, yeni yuvasında gözlemlenmeye başlandı.

Yetkililer, vatandaşların doğaya ve hayvanlara karşı gösterdiği duyarlılığın önemine vurgu yaparak, benzer durumlarda belediye ekiplerine haber verilmesinin can dostlarımızın yaşama tutunmasında büyük rol oynadığını ifade etti.