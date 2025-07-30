Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait yükseköğretim programları ve kontenjanlarını yayımladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS kapsamında adayların tercih edebileceği devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerin kontenjanları belli oldu. Açıklanan kontenjan listelerinde lisans, ön lisans ve özel yetenek programlarına dair ayrıntılar yer alıyor.

Yayımlanan tablolar, üniversitelerin bölümleri, puan türleri, eğitim süreleri ve kontenjan sayılarını kapsıyor. Adaylar, ÖSYM’nin https://osym.gov.tr adresinden programlara ilişkin detaylara ulaşabilecek.

Tercih sürecinde bu bilgiler, öğrencilerin sıralama ve ilgi alanlarına göre en doğru tercihleri yapmaları açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemelerini ve güncel bilgilerle karar vermelerini tavsiye ediyor.

Tercih dönemi ve tercih kılavuzu ile ilgili detayların da önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.