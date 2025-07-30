Ülkenin çeşitli bölgelerinde peş peşe çıkan ve hızla büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ulaşan orman yangınları devam ederken, Pursaklar Belediyesi de Çankırı’da meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla tüm ekiplerini bölgeye sevk etti.

Ormanlık alanlarda süren yangınları söndürmek için tüm imkânlarını seferber eden belediye, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle yol açma, alan temizliği ve soğutma çalışmalarına katkı sunuyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgeye su tankerleri göndererek yangın söndürme çalışmalarına lojistik destek sağlıyor.

“Tüm imkânlarımızla sahadayız”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yangının kontrol altına alınması için belediye olarak yoğun çaba gösterdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Çankırı’daki orman yangınına destek vermek amacıyla ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. İş makinelerimiz ve su tankerlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devletimiz tüm gücüyle sahada. Umuyoruz ki en kısa sürede bu felaketin üstesinden geleceğiz. Bölgede canla başla çalışan tüm görevlilere kolaylıklar diliyor, Allah’tan yardımcıları olmasını temenni ediyorum.”