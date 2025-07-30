Yenimahalle Belediyesi’nin eğitim alanındaki önemli projelerinden biri olan Destek Eğitim Merkezleri, 2025 yılı sınav sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Bu merkezlerde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan yaklaşık 900 öğrenciden 500’ü, aldıkları puanlarla hayal ettikleri liselere yerleşme hakkı kazandı. Üniversite sınavı YKS’ye giren 450 öğrenciden ise 250’si başarılı olarak tercih ettikleri üniversitelere kayıt yaptırma şansı elde etti.

Başarılı öğrenciler Başkan Yaşar’la buluştu

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başarıya ulaşan öğrenciler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Gençler, aldıkları eğitim desteği sayesinde elde ettikleri başarı için Başkan Yaşar’a teşekkürlerini iletti.

“Gençlerimizin başarısı en büyük gurur kaynağımız”

Yenimahalle’de eğitimin niteliğini artırmak amacıyla tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Yaşar, “Gençlerimizin iyi bir eğitim almasını, ülkemizin geleceğinde söz sahibi bireyler olmalarını istiyoruz. Belediye olarak okul öncesi eğitimden üniversiteye hazırlık sürecine kadar ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimize destek oluyoruz. İlçemizin dört bir yanına konumlandırdığımız Destek Eğitim Merkezlerimizde, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veriyoruz. Amacımız, kaliteli eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak,” ifadelerini kullandı.