Sincan Belediyesi tarafından, geleneksel ata sporumuz okçuluğun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla açılan okçuluk kursu, yaz tatilinde de çocuklardan büyük ilgi görüyor. Haftanın belirli günlerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, çocuklar hem eğleniyor hem de okçuluğun temel kurallarını öğreniyor.

Tarih Bilinci ve Spor Bir Arada

Kursun temel hedeflerinden biri, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda onları tarihsel ve kültürel değerlerle buluşturmak. Eğitmenler derslere, okçuluğun Türk kültüründeki önemi hakkında bilgiler vererek başlıyor. Ardından çocuklara temel duruş, nişan alma ve ok-yay kullanımı gibi konularda uygulamalı eğitimler sunuluyor.

Çocuklar Sporda, Aileler Memnun

Aileler de kursa yoğun ilgi gösteriyor. Okçuluk kursu sayesinde çocukların dijital ekranlardan uzaklaşıp doğa ile iç içe zaman geçirmesi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekliyor. Veliler, çocuklarının bu süreçten keyif alarak gelişmesinden memnuniyet duyuyor.