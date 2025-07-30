Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Yomra giriş kavşağında yeni nesil kavşak projesi başlattıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yomra giriş kavşağının yıllık ortalama günlük araç geçiş sayısının 72 bine ulaştığını belirtti.

Geçiş süresi yarıya inecek, trafik rahatlayacak

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle artan trafik hacmine dikkat çeken Uraloğlu, mevcut hemzemin kavşağın kapasitesinin yetersiz kaldığını vurguladı. Yeni nesil kavşak modeliyle, kavşak geometrisinin yeniden tasarlandığını belirten Uraloğlu, “Bu model sayesinde geçiş süresini yarıya indirerek, trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Daha hızlı yapım, düşük maliyet, yüksek verim

Yeni sistemin teknik detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, kavşak projesinde araç depolama alanlarının 5 kat artırıldığını ve mevcut 4 fazlı sinyalizasyon sisteminin 2 faza indirildiğini ifade etti. Böylece geçiş süresinin kısaltılacağı ve trafik akışının daha verimli hale getirileceği kaydedildi. Uraloğlu, “Kavşağı klasik projelere göre daha düşük maliyetle tasarladık. Hızlı yapım süreci ve sürdürülebilir çözüm anlayışıyla, kısa sürede işlevsel bir sistem kuruyoruz” açıklamasında bulundu.

Ağustos sonunda tamamlanacak

Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi’nin yapım çalışmalarının 28 Temmuz itibarıyla başladığını belirten Uraloğlu, projenin bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ağustos sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu.