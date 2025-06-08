Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sunmak amacıyla önemli projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda hizmet veren Genç Akademi Çayyolu, gençlere ders çalışma imkânı sağlarken aynı zamanda sosyal ve yaratıcı faaliyetlerle dolu zengin bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutan ABB’nin modern Genç Akademi merkezleri, Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent bölgelerinde ücretsiz olarak gençlerin, akademisyenlerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Bu merkezler, Başkent’te gençlerin buluşma noktası haline gelirken, onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek oluyor.

Genç Akademi Çayyolu: Çok Yönlü Bir Eğitim ve Sosyal Alan

15 yaş ve üzerindeki gençlere yönelik olarak tasarlanan Genç Akademi Çayyolu, ders çalışmaya uygun bireysel çalışma odalarının yanı sıra sosyal ve yaratıcı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Merkezi, interaktif bilgisayarlı çalışma istasyonları, mini amfi ve münazara alanları ile gençlerin fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir ortam sunuyor.

Ayrıca grup projeleri için özel toplantı odaları bulunan merkez, sosyal medya içerik üreticileri için de profesyonel ekipmanlarla donatılmış Greenbox stüdyosuyla üretim süreçlerine destek veriyor.

ABB iş birliğiyle gençlerin fikirlerini hayata geçirebileceği ve çeşitli projeler geliştirebileceği Genç Akademi Çayyolu, Başkent’in eğitim alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.