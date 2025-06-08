Müsabaka, Letonya'nın başkenti Riga’daki Skonto Stadyumu'nda saat 21.45’te başlayacak.

Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını, Türk hakemlerinden Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Teknolojik destek tarafında ise VAR görevini Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers üstlenecek. AVARolarak yine Almanya’dan Daniel Schlager sahada olacak.

Türk Hakemliğine Uluslararası Güven

Halil Umut Meler’in bir kez daha uluslararası bir turnuvada görev alması, Türk hakemliğinin Avrupa ve dünya çapında gördüğü güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. FIFA kokartlı hakemlerimiz, son yıllarda önemli turnuvalarda ve üst düzey karşılaşmalarda başarıyla görev alarak Türkiye’yi temsil etmeye devam ediyor.