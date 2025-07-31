Volkan Evşen'in su altı kamerasıyla çektiği görüntülerde, kanat benzeri yapılarıyla yüzeyde adeta dans eder gibi süzülen 'İspanyol dansçısı' balığı, kısa bir süre dalgıcın yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu. Bu etkileyici canlı, genellikle Kızıldeniz gibi daha sıcak denizlerde yaşamını sürdürüyor.

“Saros’ta 2’nci Kez Karşılaştım”

Dalgıç Volkan Evşen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saros Körfezi'nde en nadir rastlanan türlerden biri bu. 'İspanyol dansçısı' balığı, zarif hareketleri ve yüzüşüyle su altında adeta dans ediyor. Bu canlıya ikinci kez burada denk geldim. Normalde bu tür sıcak denizlerde yaşar. Ancak iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarının artması, bu türlerin yaşam alanlarını genişletmesine neden oluyor. Gerçekten hayran kalmamak mümkün değil.”

İklim Değişikliği ve Deniz Canlıları Üzerindeki Etkisi

Uzmanlara göre, iklim değişikliği, sıcak su türlerinin kuzeye doğru yayılmasına neden oluyor. Saros Körfezi gibi bölgelerde daha önce rastlanmayan tropikal türler artık daha sık gözlemleniyor.

İspanyol Dansçısı Balığı Nedir?

Bilimsel adı Hexabranchus sanguineus olan 'İspanyol dansçısı' balığı, aslında bir deniz tavşanı (nudibranch) türüdür. Renkli ve gösterişli görüntüsüyle dikkat çeken bu canlı, genellikle mercan resiflerinde yaşar ve nadir görülmesiyle bilinir.