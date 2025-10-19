Tarihi Kentler Birliği toplantısı Edirne'de!
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Hatimoğulları, Demirtaş ve Mızraklı’nın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tutukluluk sürelerinin 10 yılı bulduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakılmadıklarını vurguladı.

Hatimoğulları, Demirtaş’ın görüşmede en önemli mesajının barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi için olumlu adımların atılması, ilerletici girişimlerin desteklenmesi ve yasa yapma süreçlerinin hızlandırılması olduğunu aktardı. Ayrıca, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması gerektiğini de ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini belirterek, suçsuz olan ve mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş kişilerin, özellikle Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasındaki yoldaşların cezaevinde bulunmasının sürece zarar verdiğini söyledi. Bakırhan, “Arkadaşlarımızın yeri artık hücreler değil, barışı toplumsallaştırmak için halkımızla birlikte olmaları gerekiyor” dedi.

Bu açıklamalar, cezaevinde bulunan siyasetçilerin durumunu ve barış sürecine etkilerini öne çıkararak kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: DHA