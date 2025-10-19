Hatimoğulları, Demirtaş’ın görüşmede en önemli mesajının barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi için olumlu adımların atılması, ilerletici girişimlerin desteklenmesi ve yasa yapma süreçlerinin hızlandırılması olduğunu aktardı. Ayrıca, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması gerektiğini de ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini belirterek, suçsuz olan ve mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş kişilerin, özellikle Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasındaki yoldaşların cezaevinde bulunmasının sürece zarar verdiğini söyledi. Bakırhan, “Arkadaşlarımızın yeri artık hücreler değil, barışı toplumsallaştırmak için halkımızla birlikte olmaları gerekiyor” dedi.

Bu açıklamalar, cezaevinde bulunan siyasetçilerin durumunu ve barış sürecine etkilerini öne çıkararak kamuoyuna duyuruldu.