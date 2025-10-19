Samsun’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir TIR’da 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda İlkadım ilçesinde durdurulan TIR’da yapılan aramada 153 bin 615 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.