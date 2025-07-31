CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV’de Özlem Gürses’e konuk oldu. CHP lideri Özel gündeme dair kritik açıklamalar yaparken, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel açılamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sandık görevlilerimize beraber seçime hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Sineyi millet tartışmasını yapanlar bazı anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Sineyi millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden sineyi millet' yapmıyorsunuz diyorlar.

Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor. Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bunun üzerine adam tutukluyorlar.

Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi. Bu arkadaşlar uyumlu çalışmak için kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Grupta da grup başkan vekillerimiz çalışıyor."

“EN UYGUN ADAYI BULURUZ”

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses,” İmamoğlu'nun aday olamadığı durumda ne yapacaksınız İmamoğlu olmazsa Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz” sorusuna “Ben aday değilim. En uygun adayı belirleriz. CHP’nin adayı olur” yanıtını verdi.