Ankara’nın geçmişten bugüne uzanan hikayesini karelerle anlatan “Bir Zamanlar Ankara” albümü, şehrin kültürel belleğine katkı sunuyor. Albümde 1920’lerden 1950’lere uzanan döneme ait yüzlerce siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

Ankara’nın eski sokaklarını, yapıtlarını ve gündelik yaşamını belgeleyen “Bir Zamanlar Ankara” albümü tanıtıldı. Dericizade Faruk Küçük tarafından hazırlanan albüm, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Hüseyin Ar’a imzalanarak hediye edildi.

Albümde yer alan 320 siyah-beyaz fotoğraf, başkentin 1920’li yıllardan 1950’lere kadar olan değişimini gözler önüne seriyor. Camiilerden köprülere, mahallelerden heykellere kadar pek çok yapının yer aldığı kareler, kısa açıklamalarla desteklenerek dönemin ruhunu yansıtıyor.

Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Albümün mimarı Dericizade Faruk Küçük, “Bu çalışmayı yaparken sadece bir arşiv oluşturmayı değil, aynı zamanda Ankara’nın kaybolmaya yüz tutan hatıralarını yaşatmayı amaçladım. Kentin geçmişine bir saygı duruşu olarak görüyorum” dedi.

ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar ise, “Bu albüm, Ankara’nın kimliğini korumak açısından çok değerli. Faruk Küçük’ün emeği ve katkısı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı projeye destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Kent Konseyi Başkanımız Halil İbrahim Yılmaz’a da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.