Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu 20 bin personel alımı sürecinin başladığını belirterek, Adalet Bakanlığı'nın ilk aşamada şu kadrolar için alım yapacağını açıkladı:

1.500 zabıt kâtibi

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

185 destek personeli

Toplam: 5.000 yeni personel

Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Artacak

Tunç, yapılacak personel alımlarıyla adalet hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artacağını, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

“Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyen Bakan Tunç, sürecin millet adına hayırlı olmasını temenni etti.

Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz!



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adalet teşkilatımıza peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaşmasının ardından personel alım ilanlarının ilk etabı Resmi Gazete’de yayımlandı.



Adalet… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 31, 2025