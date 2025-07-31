Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu 20 bin personel alımı sürecinin başladığını belirterek, Adalet Bakanlığı'nın ilk aşamada şu kadrolar için alım yapacağını açıkladı:
1.500 zabıt kâtibi
3.172 infaz ve koruma memuru
91 hemşire
52 teknisyen
185 destek personeli
Toplam: 5.000 yeni personel
Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Artacak
Tunç, yapılacak personel alımlarıyla adalet hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artacağını, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
“Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyen Bakan Tunç, sürecin millet adına hayırlı olmasını temenni etti.
Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz!— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 31, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adalet teşkilatımıza peyderpey 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaşmasının ardından personel alım ilanlarının ilk etabı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Adalet…