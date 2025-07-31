Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu 20 bin personel alımı sürecinin başladığını belirterek, Adalet Bakanlığı'nın ilk aşamada şu kadrolar için alım yapacağını açıkladı:

1.500 zabıt kâtibi
3.172 infaz ve koruma memuru
91 hemşire
52 teknisyen
185 destek personeli

Toplam: 5.000 yeni personel

Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Artacak

Tunç, yapılacak personel alımlarıyla adalet hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artacağını, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

“Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyen Bakan Tunç, sürecin millet adına hayırlı olmasını temenni etti.

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Muhabir: Uğurcan Bayrakdar