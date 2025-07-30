Yangın, saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa'da 1'inci Emintaş Sanayi Sitesinin otoparkında çıktı. İddiaya göre kasasında hurda ve kimyasal yüklü malzemelerin bulunduğu kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonetten yükselen alevler, park halindeki bir otomobile de sıçradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobilde hasar oluştu.

Sanayi sitesi esnafı Bayram Ergin, "Komşumuz sitenin çatısında araç yanıyor diye haber verdi. Benim de araba burada otoparktaydı. Koştuk. Arkadaşımın ve koşumunda yanında yangın tüpleri vardı. Birisini ben aldım. Küçük yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ben kamyona müdahale ettim. Yanda araç vardı hemen bitişiğinde ona müdahale ettim. Ama pek faydası olmadı. Hemen itfaiyeyi aradılar. İtfaiye de kısa zamanda geldi. Onlar da sitenin arkasından gelip, müdahale ettiler. Kısa zamanda söndü. Araç sahibi, aracını diğer arabaların yanından uzaklaştırıp boşluk alanı çekti. Daha fazla aracın zarar görmesini önledi. İçerisinde herhalde kimyasal boya atıkları ve kağıt parçaları vardı. Hurda aracıydı. Hurda toplamaya gelmiş büyük ihtimalle. Kağıt ve kimyasal olduğu için nasıl olduysa yangın çıkmış. Yangın bizim esnaflardan bir tanesinin aracına da zarar vermiş" dedi.

'ARACIMIZI SALI GÜNÜ ALMIŞTIK'

Aracı yanan Semih Boz, "Kamyon burada hurda topluyor sitede. Sitede hiçbir güvenlik önlemi yok, kamera yok. Bilseydik daha önceden aracı çekerdik, önlemimizi alırdık. Araba siyah arabanın yanındaydı. Yangın yükselince arabanın sağ tarafını yaktı. Sonra biraz daha ilerledi. En sonunda itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü. Aracımızı salı günü almıştık. Daha 300 kilometre değildi" dedi.