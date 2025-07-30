Başakşehir FK'nın orta saha oyuncusu Berkay Özcan yeni sezonda Fatih Karagümrük forması giyecek.

Kırmızı-siyahlı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Kulübümüz, Başakşehir FK'nın orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Stuttgart alt yapısından yetişen Berkay Özcan, Bundesliga deneyiminin ardından 2019-2020 sezonundan itibaren Başakşehir forması giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Çaykur Rizespor’da oynayan oyuncumuz 7 kez de A Milli formayı terletti. Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Özcan Fatih Karagümrük forması ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BAŞAKŞEHİR FK, BERKAY ÖZCAN'A BAŞARI DİLEDİ

Başakşehir FK sosyal medyada yaptığı açıklamasında Berkay Özcan'a başarı diledi. Turuncu-lacivertlilerin sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Futbolcumuz Berkay Özcan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Berkay için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

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