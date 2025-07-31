Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin'den gelen destekle 124 operasyonel tim ve 1.250 personelin katılımıyla büyük bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Termal Kamera ve Gündüz-Gece Görüş Özelliğiyle Tespit

İlk kez operasyona dahil edilen AKINCI TİHA sayesinde, gece-gündüz fark etmeksizin kilometrelerce uzaklıktaki araziler termal görüntüleme ile tarandı. Uyuşturucu ekili araziler ve şüpheli hareketlilik anbean raporlandı. Bu sayede, zehir tacirlerine ait ekim alanlarına nokta atışı müdahale gerçekleştirildi.

25 Şüpheli Yakalandı, 17’si Tutuklandı

Yapılan baskınlarda 25 zehir taciri gözaltına alınırken, 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonu yürüten Diyarbakır Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, TEM ve Narkotik Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik ederek, “Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

“Jandarmamız Diyarbakır’da 100 tondan fazla Toz Esrar elde edilebilecek 4 Milyon 459 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ile 150 kg esrar ele geçirdi❗”



Yerli ve Milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın İLK kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir… pic.twitter.com/BYH5AQIRgL İstanbul’da 4,6 Milyar TL’lik Yasa Dışı Bahis Operasyonu İçeriği Görüntüle July 31, 2025