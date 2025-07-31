Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin'den gelen destekle 124 operasyonel tim ve 1.250 personelin katılımıyla büyük bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Termal Kamera ve Gündüz-Gece Görüş Özelliğiyle Tespit

İlk kez operasyona dahil edilen AKINCI TİHA sayesinde, gece-gündüz fark etmeksizin kilometrelerce uzaklıktaki araziler termal görüntüleme ile tarandı. Uyuşturucu ekili araziler ve şüpheli hareketlilik anbean raporlandı. Bu sayede, zehir tacirlerine ait ekim alanlarına nokta atışı müdahale gerçekleştirildi.

25 Şüpheli Yakalandı, 17’si Tutuklandı

Yapılan baskınlarda 25 zehir taciri gözaltına alınırken, 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonu yürüten Diyarbakır Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, TEM ve Narkotik Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik ederek, “Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar