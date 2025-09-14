Operasyonda, (R.S.-Genç-2002) isimli şüpheli yakalandı. Narkotik arama köpeği MİA’nın da katıldığı aramalarda, şüphelinin valizine gizlenmiş halde 1 kilogram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde süreceğini vurguladı.