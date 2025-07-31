Yaptırımlar, İran ve Rusya’dan petrol ve petrol ürünlerinin dünya genelindeki alıcılara taşınmasında rol oynayan gemiler ve şirketler üzerinden, on milyarlarca dolarlık gelir elde eden bu ağın faaliyetlerini durdurmayı amaçlıyor.

“Şamhani Ailesinin Denizcilik İmparatorluğu Hedefte”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şamhani ailesinin denizcilik imparatorluğu, İran rejiminin elitlerinin makamlarını kişisel servet ve tehlikeli faaliyetlerin finansmanı için nasıl kullandığını ortaya koyuyor. Bugün açıklanan yaptırımlar, Trump yönetiminden bu yana İran’a yönelik en büyük yaptırım hamlesidir.”

ABD, Rejim Elitlerini Hedef Alıyor

Bessent, bu adımın Tahran’ın ABD güvenliğini tehdit eden faaliyetlerine karşı alınan stratejik bir önlem olduğunu belirtti. Yaptırımların, İran rejiminin ekonomik kaynaklarını sınırlandırmayı ve ABD çıkarlarını ön planda tutmayı hedeflediği vurgulandı.