Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan satılamayan ve karantina nedeniyle pazara sevk edilemeyen kurbanlıklara dair açıklama geldi. Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre; satılamayan ve karantina dolayısıyla vatandaşın satışına sunulmayan hayvanlar için şu kararlar alındı:

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Alın teriyle yetiştirilen her hayvan, bu ülkenin üretim gücüdür.

Satılamayan ya da karantina nedeniyle pazara sevk edilemeyen kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu güvencesiyle üreticiden alınacak.

Emeğe sahip çıkıyor; üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

ET VE SÜT TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gıda güvenliği, sağlıklı bir yaşam için en önemli faktörlerden biridir. Özellikle et ve süt ürünleri, doğru saklanmadığı takdirde bakteri üremesi ve gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Et ve süt ürünlerinin hijyenik koşullarda saklanması, bozulmalarının önlenmesi ve doğru tüketim yöntemlerinin uygulanması hayati öneme sahiptir.

Et, mikroorganizmaların hızla ürediği bir gıda maddesidir. Etin tüketilmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri saklama koşullarıdır. Et, soğuk ortamlarda muhafaza edilmelidir. Bu, mikropların çoğalmasını engelleyen en önemli faktördür.