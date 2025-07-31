Kent genelinde yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda seviye 8,57’ye, Çeşme’deki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise 3,21’e kadar düştü.

Su Kesintileri Vatandaşı Depoya Yönlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su sıkıntısına karşı çeşitli önlemler alırken, Çeşme’de her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında zorunlu su kesintisi uygulanıyor. Bu durum, özellikle gece saatlerinde suya erişim sorunu yaşayan vatandaşları su depolarına yöneltti.

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, taleplerdeki artışı şöyle değerlendirdi:

"Sene başından beri satmadığımız adet sayısını bir haftada sattık. Özellikle 500 ve 1000 litrelik su depoları çok ilgi görüyor. Talep çok fazla olunca üretim yetişmiyor, hammadde yetersizliği nedeniyle fiyatlar da artıyor. 500 litrelik depo 3.500 TL’den, 1000 litrelik olanlar ise 5.500 TL’den başlıyor."

Montaj Talebine Yetişilemiyor

Sondaj ve sulama sistemleri bayi yöneticisi Hasan Bakkal ise, depo satışlarındaki yoğunluğa dikkat çekerek:

"Satışlarımız 3'e katlandı. Ekiplerimiz montajlara yetişemiyor. Özellikle su kesintilerinin süresi ve bölgelere göre farklılık göstermesi, işletmelerin ve evlerin farklı boyutlarda depo tercih etmesine neden oluyor" dedi.

Ayrıca içme suyu için kullanılacak depolarda, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, gıda uygunluk belgeli ürünlerin tercih edildiği ifade edildi. Kalitesi düşük depolarda yosunlaşma ve koku gibi sorunlar yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.