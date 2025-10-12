Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda geleneksel pazar duasının ardından konuşan Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Gazze ateşkes planına değinerek, “Son günlerde barış sürecini başlatan anlaşma, Kutsal Topraklar’da bir umut ışığı yarattı. Tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemeye teşvik ediyorum.” dedi.

İki yılı aşkın süredir süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Papa, “Özellikle çocuklarını, ailelerini, sevdiklerini kaybedenlerin kalplerinde ölüm ve enkaz kaldı. Artık barış zamanı.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki Saldırılara da Tepki Gösterdi

Papa 14. Leo, Ukrayna’da sivil yerleşimlerin hedef alınmasına da dikkat çekerek, “Masum insanların ölümü ve altyapının yok edilmesi yürek yakıcı. Şiddete son verilmesi ve diyalog kapılarının açılması çağrımı yineliyorum.” diye konuştu.

Vatikan: ‘İki Halk – İki Devlet Çözümü Tek Yol’

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin de Assisi kentindeki konuşmasında, “Yahudiler ve Filistinliler arasındaki sorunların çözümü için iki halk – iki devlet formülünün en uygun yol olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Gazze’de Ateşkes Anlaşmasının Ayrıntıları

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.

10 Ekim’de yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İsrail ordusu ‘sarı hat’ bölgesine çekildi ve Gazze’de ateşkes TSİ 12.00 itibarıyla resmen başladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 33 kişi yaralandı.