AFAD, Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 31 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.36'da kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi olurken, sarsıntı yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen bu tür depremlerin bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşların deprem hazırlıklarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.