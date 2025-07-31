Bakan Tunç, yapılan değişikliğin “nitelikli ve uzman hukukçular yetiştirme vizyonunun bir parçası” olduğunu vurguladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hedeflenen bu düzenlemenin, güçlü bir adalet sistemine katkı sağlayacağını belirtti.

“Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür. Artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek,” diyen Tunç, bu adımın adalet sistemine duyulan güveni de artıracağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Uyumlu

Tunç, bu uygulamanın Türkiye Yüzyılı'nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Stratejisi ile tam uyumlu olduğunu belirterek, hâkim, savcı ve avukat adaylarının daha güçlü bir donanımla yetişmesinin adalete olan güveni pekiştireceğini vurguladı.

Geleceğin Hukukçularına Mesaj

Adalet Bakanı, açıklamasının sonunda 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültesi hayali kuran gençlere başarılar dileyerek, “Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür.



2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir.



Bu adım, daha nitelikli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 31, 2025