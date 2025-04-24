Basketbol Süper Ligi’nde sezonun bitmesine 4 maç kala ligde kalma mücadelesi veren Karşıyaka, Manisa Basket deplasmanında omzundaki sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız oyuncusu Roberto Gallinat’ın tedavisine hız verdi. 19 Nisan’daki karşılaşmanın ikinci yarısında omzundaki sakatlık nükseden Gallinat, maçtan erken çıkmak zorunda kaldı.

Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu olan Gallinat, takım için büyük bir öneme sahip. Kulüp, yıldız oyuncusunun tedavisini sürdürerek en kısa sürede sahalara dönmesini sağlamayı hedefliyor.

28 Nisan Pazartesi günü evinde Anadolu Efes ile oynanması gereken maç, rakip takımın EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti. Bu erteleme, Karşıyaka’ya Gallinat'ın tedavi sürecinde daha fazla zaman tanıyacak.

Karşıyaka, kalan maçlarda ligde kalma umutlarını sürdürebilmek için Gallinat’ın sağlığına odaklanırken, tüm gözler tedavi sürecinin nasıl sonuçlanacağına çevrildi.