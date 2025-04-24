Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 27 Nisan Pazar günü başlayacak olan haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte 36. hafta maçlarında görev alacak hakemler:
27 Nisan Pazar:
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16.00 Kocaelispor - Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu
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16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman
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16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
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16.00 Teksüt Bandırmaspor - Esenler Erokspor: Fatih Tokail
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16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin
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16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk
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16.00 Sakaryaspor - Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
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16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Manisa FK: Gürcan Hasova
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16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar
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16.00 MKE Ankaragücü - Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen