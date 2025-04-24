2. Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz hafta Kepezspor’la 1-1 berabere kalarak küme düşmesi kesinleşen Altay'da, Başkan Süleyman Özkaral'ın görevine devam etmeyeceği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesinde kongre tarihini belirlemeye hazırlanırken, Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı bildirildi.

29 Mart 2024’te yapılan olağanüstü seçimle başkanlık görevini üstlenen Özkaral, kulübün küme düşmesinin ardından taraftarlar ve camia tarafından eleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından kongre tarihinin açıklanmasıyla birlikte, seçim çalışmaları hız kazanacak. Altay’da, toplam borcun 880 milyon TL'ye ulaşması, camianın geleceğiyle ilgili endişeleri arttırmış durumda.