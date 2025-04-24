Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. 27-28 Nisan tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:
25 Nisan Cuma:
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20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi:
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16.00 Net Global Sivasspor - Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan
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19.00 Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor: Yasin Kol
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19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar:
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16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
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16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
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19.00 Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
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19.00 ikas Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi:
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20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam