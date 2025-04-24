Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. 27-28 Nisan tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor - Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler Bakan Bak'tan İstanbullulara çağrı

19.00 Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam