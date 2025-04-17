Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, ligin 24. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.30’da Sincan Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren FOMGET Kadın Futbol Takımı’ndan taraftarlara anlamlı bir çağrı geldi.

FOMGET, Taraftarların Tribünleri Doldurmasını İstiyor

Ligde Fenerbahçe ile 61 puanla zirveyi paylaşan FOMGET, şampiyonluk yolunda son üç haftaya girerken taraftar desteğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cumali Enginar, hafta sonunda oynanacak Trabzonspor mücadelesinin önemine dikkat çekerek taraftarı tribünlere davet etti.

Cumali Enginar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluk yarışında son üç haftaya girildi. Bu hafta Trabzonspor'la önemli bir maçımız var. Fenerbahçe ile yine 61-61 puanda devam ediyoruz. Geçen hafta onlar da kazandı, biz de kazandık. Averaj anlamında yine geçen hafta 5 averajla geride girmiştik Fenerbahçe'den. Bu hafta da aynı şekilde averajı düzeltemedik. Ünye’de 3-2 galip gelerek, Fenerbahçe'de 2-1 galip gelerek puan eşitliğimiz devam etti.

Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Zaten FOMGET'i FOMGET yapan, bizi güçlü kılan, güçlü rakiplere karşı yaptığımız duruşumuz, oynadığımız oyunumuz ve kimliğimiz. Final maçlarını çok iyi oynamamız FOMGET'i buralara taşıdı.

Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Her zaman söylüyorum son 3 haftaya girildiği için stres anlamında farklı bitecek maçların 3-2 sonuçlandığını gördük bu hafta. Oyuncuların sadece çok iyi antrenman yapmaları veya çok iyi sahada konumlanmaları yetmiyor. Psikolojik bir savaş var dediğimiz gibi.”

Ankaralı futbolseverlere seslenen Enginar, takımlarına destek olunması gerektiğini vurguladı:

“Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önem kazandı. Her şeyden önce Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için çok büyük mücadele var. Bunun yolu da şampiyonluktan geçiyor. Ankaralı taraftarların bu hafta bir özveri yapıp bizi sahada, saha dışında desteklemelerini istiyoruz.

Biz onlarla birlikte çok güçlüyüz. Atmosferimiz çok farklı oluyor. Bizim oyuncular zaten dolu statlarda oynamayı seviyor. Onun için taraftarlarımızdan bu hafta büyük beklentimiz var.”

"Bu Kulüp Şampiyonluğu Hak Ediyor"

FOMGET Kadın Futbol Takımı oyuncuları da, ligin son haftalarında taraftar desteğinin kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Takım kaptanı Selda Akgöz:

“Fenerbahçe ile puanlarımız ortak ve liderliği paylaşıyoruz. Onlar bizden 5 gol önde. Bu hafta çok önemli bir maçımız var ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için haftalarca çabaladık ve son dönemdeyiz artık. Taraftarlarımızdan şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz.”

Milica Mijatović:

“Bizim için güzel bir sezon oldu ve sona geldik. Fenerbahçe ile puanlarımız aynı ama onlardan 5 gol eksiğiz. Kalan üç maçımız da gerçekten çok önemli. Pazar günü Trabzon’a karşı oynayacağımız maçla beraber kalan her maça finalmiş gibi yaklaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz.

Bu kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Bizim çok fazla destekçimiz var. Çocukları, aileleri, arkadaşlarımızı, herkesi pazar günü bizi desteklemeleri için maça davet ediyorum.”