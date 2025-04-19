Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında minikleri Tulumtaş Mağarası'nda ağırlayacak. 23 Nisan Çarşamba gününe özel 0-18 yaş grubuna özel ücretsiz olacak. Mağara 23 Nisan Çarşamba gününe özel 10:00 19:00 saatleri arasında açık olacak.

Gölbaşı Belediyesi resmi hesabında konuya ilişkin paylaşım ise şöyle: "Sevgili Çocuklar, doğanın büyüleyici dünyasını keşfetmeye hazır mısınız. 23 Nisan günü, Tulumtaş Mağarası’na giriş; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklar için ücretsiz." ifadeleri kullanıldı.