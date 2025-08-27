Basın İlan Kurumu 33. Dönem 3. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşmasıyla başladı.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Erkılınç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kurumun önceki Genel Müdürlerinden Yakup Karaca’ya rahmet diledi.

Genel Kurul’a yeni katılan üyeler TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve RTÜK Üst Kurul Üyesi Dr. Deniz Güçer’e hayırlı olsun temennisinde bulunan Erkılınç, üyelikleri sona eren Muhammed Ziyad Varol, Prof. Dr. Refik Korkusuz ve Nurullah Öztürk’e sunmuş oldukları katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmasında son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Erkılınç, Van ve Erzurum illerinde düzenlenen bölge toplantılarında 9 ildeki süreli yayınların temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün taleplerini dinlediklerini, eksik ve yanlış gördükleri hususları kendilerine iletme imkânı bulduklarını kaydetti.

Manisa, Mersin ve Muğla illerinde yapılan denetimlerin ardından bazı süreli yayınlar hakkında alınan kararlara yönelik eleştirileri değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, kimi çevrelerin haksız isnatlarla Kurumu doğrudan hedef aldıklarını vurgulayarak, bu illerdeki yayınları, eksikliklere ilişkin denetimler öncesinde gerçekleştirilen toplantılarla bizzat kendisinin bilgilendirdiğinin altını çizdi.

Tespit edilen bütün ihlallerin hepsinin tutanaklarla sabit olduğunu ve ilgili tarafların bu tutanakların altında imzasının bulunduğunu kaydeden Erkılınç, “Kim hangi suçlamada bulunursa bulunsun yılmadan yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Erkılınç, konuşmasının sonunda, Temmuz ayından itibaren yönetmelik değişikliğine esas olmak üzere yayınların talep ve görüşlerinin alındığı platformun 31 Ağustos tarihine kadar açık kalacağını; halen görüşlerini iletme fırsatı bulamamış yayınların Kuruma bildirimde bulunabileceğini hatırlattı.

Açılış konuşmasının ardından, görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni isimlerin belirlenmesine ilişkin önerge gündeme alınırken, Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları okunduktan sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 3. Genel Kurulu’nun son oturumu, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek.