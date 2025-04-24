Aktürk, dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirten Aktürk, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Aktürk, 1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri de rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Terörle mücadele

Tuğgeneral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve 'teslim ol' çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan'da şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a da Allah'tan rahmet diledi.

Hudut Güvenliği

Tuğamiral Aktürk, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğini, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında hudutların korunduğunun altını çizdi.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, 1905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur." bilgisini verdi.

İkili ilişkiler

Aktürk, dünyanın en etkin ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu üstün operasyonel deneyim, yüksek muharebe yeteneğiyle modern donanımıyla geniş bir coğrafyada küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turunun 28 Nisan'da Selanik'te yapılacağını aktaran Aktürk, "Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, haftalık programı hakkında da bilgi veren Aktürk, "21 Nisan'da Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, 22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir." açıklamasında bulundu.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiğine işaret ederek, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimi ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum, Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir." şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, 21 Nisan-9 Mayıs arasında askeri işbirliğini artırmak maksadıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag tatbikatının gerçekleştirildiğini aktardı.

Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"24-30 Nisan tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran tatbikatının seçkin gözlemci günü 29 Nisan'da Marmaris'te icra edilecektir. Ayrıca, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır. 21-30 Nisan tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin’e liman ziyaretleri yapılmaktadır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Bakanlığa bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayi şirketlerinin stantlarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

Söz konusu fuar kapsamında Irak Sanayileşme Kurumu ile "Niyet Beyanı" imzalandığını aktaran Aktürk, MSB bağlısı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında "Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi" konusunda ortaklık anlaşması imzalandığının bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Mayıs, Haziran ve Temmuz 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." dedi.

İstanbul'da meydana gelen depremler

Dün İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, deprem haberinin alınmasının ardından Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelinin hızlı bir şeklide faaliyete başladığını belirtti.

AFAD'a ve Bakanlığın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezi'ne personel görevlendirildiğini bildiren kaynaklar, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız birimleriyle koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1'inci Ordu Komutan Vekilimiz, İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi'ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir."

Eurofighter tedariki

MSB kaynakları, Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."

Terör örgütü mensuplarına atılan bildiriler

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan bildirilerle ilgili sorulara ilişkin kaynaklar şu bilgileri verdi:

"Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletimizin kararlılığını göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır."

Kıbrıs

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"GKRY Başpiskopos'unun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet, barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir."

"İki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz"

Kıbrıs Türk halkının, adanın asli, eşit ortakları olduğunu ve hiçbir gücün onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacağını belirten kaynaklar, şöyle devam etti:

"GKRY'yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası'nda barış hakimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY'nin, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir."

Suriye

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025'te Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekat Merkezine yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir."

Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiası

Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan "peç olayına" dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmaktadır. Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır."

"Maksatlı ve art niyetli olduğu aşikar"

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, milli güvenliğin teminatı olarak, büyük bir disiplin ile kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemlerin, sadece orduyu değil, aynı zamanda devletin güvenliğini ve milletin birliğini hedef aldığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikardır. Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır. Kamuoyunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir."

Muhabir: Yusuf Soykan Bal,Utku Şimşek