Ekranların sevilen ismi Berk Atan, geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralandı. Yakışıklı oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Gülcan Tarımoğlu’nun özel haberine göre, sevilen oyuncu Berk Atan’ın da içinde bulunduğu ekip aracı ciddi bir trafik kazası geçirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Atan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, genç oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu belirtildi. Doktorlar, Atan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Atan'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Oyuncunun menajerlik ajansından yapılan açıklamada, "Berk Atan ne yazık ki elim bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, dualarınızı eksik etmemenizi rica ederiz" denildi.

Berk Atan’ın kazayı geçirdiği aracın, dizi çekimleri için ekipman taşıdığı ve yoğun bir program sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Sevenleri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Atan’ın bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları çığ gibi büyüyor.