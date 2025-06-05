Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı'nın gelmesi sebebiyle bayramda piknik yapacak vatandaşların temiz ve rahat bir ortamda keyif yapabilmesi hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı'nın 3 üçüncü günü açık olacak park için belediyenin kendi ürettiği barbekü ünitelerini de yerleşitiriliyor.

"Kurbanın 3'üncü günü açılıyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: Sincan Park’ta mangal keyfi Kurban Bayramı’nın 3'üncü günü başlıyor! Bataklıktan 300 bin m²’lik devasa bir sosyal yaşam alanına dönüştürdüğümüz Sincan Park’a kendi ürettiğimiz barbekü ünitelerini yerleştiriyoruz. Ailece doğayla iç içe, tertemiz bir ortamda mangal yapmanın keyfini çıkaracağınız bu alanları Kurban Bayramı’nın 3.’üncü günü hizmete açıyoruz. Tüm mangalseverlere duyurulur." şeklinde konuştu.