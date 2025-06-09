Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün gerçekleştirilecek 1369 uçuşla şirket tarihindeki en yüksek günlük sefer sayısına ulaşacakları hakkında açıklamada bulundu.

Ekşi, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Maşallah diyelim! Yeni rekor geldi. Bugün planlı 1369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arefe günü 1292 sefer idi. Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor "

Maşallah diyelim!



Yeni rekor geldi. ✈️



Bugün planlı 1369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız.



Bir önceki rekor arefe günü 1292 sefer idi.



Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️ pic.twitter.com/705Rnmn5wS — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 9, 2025