Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı İncik köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Husumetli Aileler Arasında Silahlı Çatışma Çıktı

Olay, akşam saatlerinde İncik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Köy Muhtarı Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çıkan silahlı çatışma sırasında köy muhtarı Ergül Sönmez, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Sönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden olduğu öğrenilen K.S., M.S. ve A.S. ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, 4 Şüpheli Gözaltında

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Çankırı’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, köy muhtarının cenazesi otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı kavganın neden çıktığını ve olayın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturma başlattı. İncik köyünde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.