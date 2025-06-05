Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasıyla birlikte yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu hatırlattı. Açıklamada, şirketin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda denetlendiği belirtildi.

Bazı Hesaplara Geçici Bloke Uygulandı

Soruşturma kapsamında bazı işlemler ve kullanıcı hesapları şüpheli olarak değerlendirilerek geçici bloke uygulandığı ifade edildi. Ancak Papara, bu işlemlerin sadece inceleme amacıyla yapıldığını ve soruşturma ile ilgisi olmayan hesapların kademeli olarak açılacağını duyurdu.

“Şüpheli işlemler detaylı şekilde inceleniyor. Soruşturma ile ilgisiz kullanıcılar mağdur edilmeyecek,” denildi.

Papara: Şeffaflıkla İlerliyoruz

Açıklamada ayrıca şu mesaj verildi:

“Devlet kurumlarının gözetiminde yürütülen bu süreçte hem yasa dışı işlemlere geçit verilmeyecek hem de kullanıcı hakları titizlikle korunacaktır.”

Papara, finansal hizmetlere erişimin kesintiye uğramaması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve gelişmelerin şeffaf biçimde paylaşılacağını da bildirdi.