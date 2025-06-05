Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Mehmet Kemal Karakaş, denetimlere dair yaptığı açıklamada, başta ana yollar olmak üzere tüm şehirde önlemlerin sıkı şekilde alındığını belirtti.

Karakaş, vatandaşlara şu önemli uyarılarda bulundu:

Yola çıkmadan önce araç bakımı mutlaka yapılmalı.

Her iki saatte bir 10 dakikalık mola verilmeli.

Yoğun saatler dışında yola çıkmak, sürüş konforunu artırır. Ankara'da şehitliklere ziyaret İçeriği Görüntüle

Polis Hem Uyardı Hem İkramda Bulundu

Turan Güneş Bulvarı’nda görev yapan motosikletli polis ekipleri de sürücü ve yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaparken, bayramın ruhuna uygun olarak çikolata ve şeker ikram etti.

Denetimler Bayram Tatili Boyunca Sürecek

Ankara Emniyeti, Kurban Bayramı tatili süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu. Hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda ekiplerin aktif görevde olacağı ve olası risklerin önüne geçileceği bildirildi.