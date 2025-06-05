ECB'nin bu hamlesi, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik büyümenin sınırlı seyretmesi nedeniyle bekleniyordu. Banka, faiz kararlarının gelecekteki ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı.

ECB’den Açıklama: Net Taahhüt Yok

Kararla birlikte ECB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Konseyi belirli bir faiz yolu konusunda önceden taahhütte bulunmuyor. Faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyon dinamikleri ve para politikasının etkisi doğrultusunda şekillenecek."

Bu açıklama, önümüzdeki dönemde yeni faiz adımları için açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlandı.

Piyasalar Ne Bekliyor?

ECB’nin bu faiz indirimi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Euro bölgesinde kredi maliyetlerinin düşmesi ve ekonomik toparlanma için yeni bir alan açılması bekleniyor. Ancak banka, temkinli tutumunu sürdürüyor ve enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermeye devam ediyor.