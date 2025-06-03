Ankara'nın Haymana ilçesinde 2019’daki muhtarlık seçimiyle başlayan ve yıllardır dinmeyen kan davası, altı yıl sonra yeniden can aldı. O dönem muhtar seçilen Hacı Ali Akçil’in öldürülmesiyle başlayan husumet, Seyran Mahallesi’nde yeniden alevlendi. Bu kez Hacı Ali’nin babası Galip Akçil yaşamını yitirdi, kardeşi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde, Ankara Caddesi üzerinde iki aile mensubunun karşılaşmasıyla başladı. Tesadüf dedikleri karşılaşma, kısa sürede söz dalaşına, ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken kurşunlar havada uçuştu.

Çatışma sırasında Hacı Ali Akçil’in babası Galip Akçil başından vuruldu. Ağır yaralanan Galip Akçil ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu İsmail A. ise ağır yaralı olarak helikopter ambulansla Ankara’ya götürüldü.

GÖZLALTINA ALINDILAR!

Silahı ateşlediği belirlenen Mehmet Ali Ü. olay yerinde silahıyla birlikte yakalanırken, iki kişi daha gözaltına alındı. Polis, olayın ardından caddeyi trafiğe kapatarak, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haymana’da yıllardır konuşulan bu kan davası, uzun süre sessizliğini korumuş ama tam da bitti denilen noktada yeniden patlak vermişti. İlçede yaşanan bu son olay, halk arasında büyük tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar “Bir türlü bitmedi bu düşmanlık” diyerek endişelerini dile getirdi.

Emniyet güçleri, olayın ardından ilçede olası yeni bir gerginliğe karşı teyakkuzda olurken, soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor.