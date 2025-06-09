Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Ocak-Mayıs döneminde havalimanını kullanan yolcu sayısını duyurdu.

Bakan Uraloğlu bu dönemde Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 2 milyon 508 bin 85 yolcunun, dış hatlarda ise 7 milyon 57 bin 878 yolcunun seyahat ettiğini belirtti. Abdulkadir Uraloğlu toplamda 9 milyon 565 bin 963 yolcunun uçuşunun sağlandığını aktardı.

1 Şehir 1 İmza ✍️



7️⃣ Antalya

🛫 Antalya Havalimanı



Antalya Havalimanı Ocak-Mayıs döneminde;

👥 İç hat 2 milyon 508 bin 85,

👥 Dış hat 7 milyon 57 bin 878

Toplam 9 milyon 565 bin 963 yolcu trafiği gerçekleşti.



Şehirlerimiz imza eserlerimiz ile yükseliyor;#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/wt9Z3NlKy5 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 8, 2025