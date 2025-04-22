Özel hayatı ve ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez üniversiteli eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla sosyal medyada adından söz ettirdi.

KONFERANS SALONUNDAKİ GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Subaşı'nın, eczacılık öğrencilerinin düzenlediği kongrede konuşmacı olarak yer alması dikkat çekti. Konferans salonunda Subaşı’nın görüntülerini kaydeden bir katılımcının, “Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'nı görmüş müyüzdür?” notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özel yaşamı, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla magazin dünyasının sık sık gündeme gelen isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, bu kez katıldığı bir üniversite etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, bir üniversitede düzenlenen eczacılık öğrencilerine yönelik kongrede konferans konuğu olarak yer aldı.

KONGREYE KATILMASI GÜNDEM YARATTI

Subaşı’nın öğrencilerle buluştuğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Konferans salonunda kayda alınan bir videoda, etkinliğe katılan bir öğrenci, “Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı’yı görmüş müyüzdür?” notuyla paylaşım yaptı. Video hızla yayılarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

SUBAŞI’NIN KATILIMI TARTIŞMA YARATTI

Bazı kullanıcılar Şeyma Subaşı’nın bu tarz bir etkinlikte yer almasına şaşırdıklarını belirtirken, bazıları ise ilham verici yönünün gençlerle paylaşılmasının değerli olduğunu savundu.